香港数据：12月份M-3货币供应按年增加5.7%--金管局

标题新闻：新加坡3月工业生产较上年同期成长10.2%，增幅大于市场预期
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路透香港1月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布12月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加5.7%。
具体变幅如下（单位为%）:
12/2013 11/2013 12/2012
港元 M-3（按年） +5.7 +7.4 +12.1
港元 M-2（按年） +5.7 +7.4 +12.1
港元 M-1（按年） +8.6 +12.6 +15.9
港元 M-1（按年）* +9.3 +12.7 +15.8
有形贸易贷款额（按年计）+15.4 +14.2 +4.9
其他本地贷款额（按年计）+10.6 +11.9 +7.0
港元 M-3（按月） +0.2 +0.8 +1.9
港元 M-2（按月） +0.2 +0.7 +1.8
港元 M-1（按月） -0.5 +0.2 +3.2
港元 M-1（按月）* -1.1 +1.6 +2.1
注：* 经季节性因素调整。（完）
浏览香港金管局刊登于网页的声明：here (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。