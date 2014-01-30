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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 16:46 BJT

香港数据：12月份M-3货币供应按年增加5.7%--金管局

路透香港1月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布12月份货币供应数据，其中M-3货币供应按年增加5.7%。

具体变幅如下（单位为%）:

12/2013 11/2013 12/2012

港元 M-3（按年） +5.7 +7.4 +12.1

港元 M-2（按年） +5.7 +7.4 +12.1

港元 M-1（按年） +8.6 +12.6 +15.9

港元 M-1（按年）* +9.3 +12.7 +15.8

有形贸易贷款额（按年计）+15.4 +14.2 +4.9

其他本地贷款额（按年计）+10.6 +11.9 +7.0

港元 M-3（按月） +0.2 +0.8 +1.9

港元 M-2（按月） +0.2 +0.7 +1.8

港元 M-1（按月） -0.5 +0.2 +3.2

港元 M-1（按月）* -1.1 +1.6 +2.1

注：* 经季节性因素调整。（完）

浏览香港金管局刊登于网页的声明：here (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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