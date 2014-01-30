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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 15:18 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*冀东水泥      30      10       12   2/10簿记建档   平安银行     AA+     2/11    2/12
                                         交通银行
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江苏交通控股   30      30        6   2/7簿记建档    中国银行     AAA     2/10    2/11
(一期)                                              南京银行
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万华实业集团   27       9       12   2/8簿记建档    华夏银行     AA+     2/11    2/12
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浙江农村        3.4     1.7     12   2/8-2/10簿记   工商银行     AA-     2/11    2/12
发展集团
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江苏交通控股   20      20       12   2/10簿记建档   建设银行    AAA      2/11    2/12
(二期)                                                
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山西潞安矿业   60       5       12   2/10簿记建档   中国银行    AAA      2/11    2/12
集团                                                民生银行
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广东温氏食品   22       5       12   2/10簿记建档   工商银行     AA      2/12    2/13
集团                                                中国银行
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济南圣泉集团    6.6     3.3     12   2/10簿记建档   浦发银行     AA-     2/12    2/13
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内蒙古太西煤   19      11       12   2/10簿记建档   中国银行     AA-     2/12    2/13
集团                                                
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宁波港         20       1       12   2/11簿记建档   工商银行    AAA      2/12    2/13
                                         中国银行
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深圳地铁集团   45      15       12   2/11簿记建档   建设银行    AAA      2/12    2/13
(一期)                                              中国银行
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深圳地铁集团   30      10       12   2/11簿记建档   浙商银行    AAA      2/12    2/13
(二期)                                              中信银行
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天原集团       16       8        6   2/11簿记建档   中国银行     AA      2/13    2/14
                                         
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太龙药业        2       1       12   2/12簿记建档   中国银行      A+     2/14    2/17
                                         
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中电投贵州     10       5       12   2/13簿记建档   光大银行     AA+     2/14    2/17
金元集团                                            农业银行     
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*西王集团      4.6       4.6   5    2/12簿记建档    中国银行    AA       2/13     2/14
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*中国建筑     20         2     3    2/12-2/13簿记   工商银行    AA+      2/14     2/17
第三工程局                                          农业银行    
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中科英华       4.5       4.5   3    2/10簿记建档   国泰君安证券 AA-      2/11     2/12
                                         广发银行
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东辰控股集团   8.5       4.5   3    2/10簿记建档    工商银行    AA-      2/12     2/13
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上海帝泰发展  16         1     5    2/11簿记建档    上海银行    AA       2/13     2/14
                                                    交通银行
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武汉城建投资  20        20    10    2/12簿记建档    交通银行    AA+      2/13     2/14
开发集团       (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权)                                    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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