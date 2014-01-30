《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月30日

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *冀东水泥 30 10 12 2/10簿记建档 平安银行 AA+ 2/11 2/12 交通银行 ======================================================================================= 江苏交通控股 30 30 6 2/7簿记建档 中国银行 AAA 2/10 2/11 (一期) 南京银行 ======================================================================================= 万华实业集团 27 9 12 2/8簿记建档 华夏银行 AA+ 2/11 2/12 ======================================================================================= 浙江农村 3.4 1.7 12 2/8-2/10簿记 工商银行 AA- 2/11 2/12 发展集团 ======================================================================================= 江苏交通控股 20 20 12 2/10簿记建档 建设银行 AAA 2/11 2/12 (二期) ======================================================================================= 山西潞安矿业 60 5 12 2/10簿记建档 中国银行 AAA 2/11 2/12 集团 民生银行 ======================================================================================= 广东温氏食品 22 5 12 2/10簿记建档 工商银行 AA 2/12 2/13 集团 中国银行 ======================================================================================= 济南圣泉集团 6.6 3.3 12 2/10簿记建档 浦发银行 AA- 2/12 2/13 ======================================================================================= 内蒙古太西煤 19 11 12 2/10簿记建档 中国银行 AA- 2/12 2/13 集团 ======================================================================================= 宁波港 20 1 12 2/11簿记建档 工商银行 AAA 2/12 2/13 中国银行 ======================================================================================= 深圳地铁集团 45 15 12 2/11簿记建档 建设银行 AAA 2/12 2/13 (一期) 中国银行 ======================================================================================= 深圳地铁集团 30 10 12 2/11簿记建档 浙商银行 AAA 2/12 2/13 (二期) 中信银行 ======================================================================================= 天原集团 16 8 6 2/11簿记建档 中国银行 AA 2/13 2/14 ======================================================================================= 太龙药业 2 1 12 2/12簿记建档 中国银行 A+ 2/14 2/17 ======================================================================================= 中电投贵州 10 5 12 2/13簿记建档 光大银行 AA+ 2/14 2/17 金元集团 农业银行 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *西王集团 4.6 4.6 5 2/12簿记建档 中国银行 AA 2/13 2/14 ======================================================================================= *中国建筑 20 2 3 2/12-2/13簿记 工商银行 AA+ 2/14 2/17 第三工程局 农业银行 ======================================================================================= 中科英华 4.5 4.5 3 2/10簿记建档 国泰君安证券 AA- 2/11 2/12 广发银行 ======================================================================================= 东辰控股集团 8.5 4.5 3 2/10簿记建档 工商银行 AA- 2/12 2/13 ======================================================================================= 上海帝泰发展 16 1 5 2/11簿记建档 上海银行 AA 2/13 2/14 交通银行 ======================================================================================= 武汉城建投资 20 20 10 2/12簿记建档 交通银行 AA+ 2/13 2/14 开发集团 (附第5年发行人利率选择权和投资者回售权) ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。