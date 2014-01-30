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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 13:36 BJT

澳洲股市：收跌，受美国股市下跌和中国PMI数据疲软打压

路透悉尼1月30日 - 澳洲股市周四跌0.8%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定继续削减资产购买规模，美国股市收低。另外Treasury Wines大跌也拖累大盘。

Treasury Wines 股价暴跌20%，至近两年低位3.64澳元，此前该公司警告称，中国需求疲软以及国内竞争激烈将导致今年获利严重缩水。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。

此数值为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。

澳股指标S&P/ASX 200股指 跌40.9点，收报5,188.1点。周三该股指上涨1%。(完)
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