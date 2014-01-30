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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 14:11 BJT

马来西亚期市：春节假期前棕榈油上涨，空头回补和汇价是主因

路透雅加达1月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二天收高，交易商称因长周末前的空头回补以及汇价的利好。

马来西亚棕榈油期货和现货市场将在中午提前收市，因春节和联邦领土日假期，2月4日交易将重启。

马来西亚4月指标棕榈油期货 小幅收高0.8%，报每吨2,563林吉特。

总成交量为9,547口，低于12,500口的均值。

“市场表现非常强劲，”一家外资大宗商品经纪机构的交易员表示。“因为长假的关系，出现了一些空头回补。”

“正面要素包括林吉特走弱，”该交易员补充道。“在假日过后，市场方向将再度和外部市场相关联，类似大豆。”(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
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