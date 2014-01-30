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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 14:24 BJT

日股业绩：野村第三季获利同比增长1.4倍，超过分析师预估

路透东京1月30日 - 野村控股 公布的第三季净利较上年同期增长1.4倍，超越分析师预估。获利的增长受到了散户股票交易激增和共同基金销售增长的提振。

作为日本最大的投资银行，野村近来受益于散户对股票市场投资兴趣再度兴起，因政府的刺激政策激励了股价攀升。

野村在周四的声明中称，10-12月当季其净利达到483亿日圆(4.7237亿美元)，上年同期则为201亿日圆。

汤森路透调查的分析师给出的预估均值为412亿日圆。

野村股价在公布业绩前收低3.9%。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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