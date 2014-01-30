日股业绩：野村第三季获利同比增长1.4倍，超过分析师预估

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透东京1月30日 - 野村控股 公布的第三季净利较上年同期增长1.4倍，超越分析师预估。获利的增长受到了散户股票交易激增和共同基金销售增长的提振。
作为日本最大的投资银行，野村近来受益于散户对股票市场投资兴趣再度兴起，因政府的刺激政策激励了股价攀升。
野村在周四的声明中称，10-12月当季其净利达到483亿日圆(4.7237亿美元)，上年同期则为201亿日圆。
汤森路透调查的分析师给出的预估均值为412亿日圆。
野村股价在公布业绩前收低3.9%。(完) (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。