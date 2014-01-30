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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 23:05 BJT

表格：美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌8.7%，预估为持平

路透1月30日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国12月成屋待完成销售指数较上月下跌8.7%，至92.4，为2011年10月来最低，预估为持平。

美国12月成屋待完成销售较2012年12月下降8.8%。

12月 11月 前值 12年12月 指数 92.4 101.2 101.7 101.3

12月 11月 前值 13年12月/12年12月 变动(%) -8.7 -0.3 0.2 -8.8 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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