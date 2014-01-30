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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 14:41 BJT

国际油市：亚洲2月/3月180-cst燃料油价差升至三个月高位

路透新加坡1月30日 - 亚洲2月和3月180-cst燃料油衍生品价差周四升至三个月高位，因预计2月燃料油供给将趋紧。

2月/3月180-cst燃料油价差报每吨8.37美元，高于前一天的6.75美元。

该价差越阔，说明市场越强。

路透基于船运和交易数据分析，从西方来的套利供给预计将降至五个月低点约280万吨。

这些套利船货约有一半来自美洲，该地区通常出口高密度油料，需要与180-cst等低密度油料相混合，才能调和出合适的船用燃料油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 高琦)
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