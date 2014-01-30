更新版 1-中国汇市：人民币收创一个月新低作别蛇年，交易员忙归家成交量骤降

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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* 人民币即期收创今年以来新低 * 新年首月人民币兑美元累计贬值0.1% * 春节前夕市场更加清淡 * 市场大致反映购汇实需 (更新收盘报价和评论) 路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期 周四在清淡交投中收创年内新低。春 节前最后一个交易日参与者寥寥，成交额骤降至35亿美元，亦为今年以来最低，日内波动空 间也较此前走阔。 交易人士认为，今天的行情大体反映市场实需，是月末、节前的正常市况，并不能反映 美联储继续缩减QE规模、或是中国PMI数据不佳的影响，这些还需要节后才能逐步消化。 “到了午盘我估计交易员都走掉一半了，市场比较薄，很容易出现过度波动。”一外资 行交易员表示，午盘时结购汇相对早盘稍显均衡，但成交非常少。 对于年后走势，该交易员认为，看样子中间价短期不打算续升，在国际美元走强、国内 一季度间贸易保持顺差的情况下，人民币汇率可能围绕6.05-6.06区间继续振荡整理。 中国金融市场将于春节长假期间（1月31日至2月6日）休市，2月7日（下周五）恢复交 易。 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。 美联储(FED)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE) 的计划，尽管近期新兴市场震荡。 全球市场方面，日圆兑美元周四持坚，守住上日涨幅。昨日投资者追捧日圆，因避险需 求重现。 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0600 6.0553 -0.08% 中间价 6.1050 6.1073 0.04% 成交额 35亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 81 6.0536 6.0617 2013年来即期升贬值幅度 -0.10% 1年期美元/人民币掉期升水 228 离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日 1年期NDF 6.1225/55 6.119 CNH即期 6.0348/59 6.0293 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/丁琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。