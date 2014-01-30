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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 16:54 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创一个月新低作别蛇年，交易员忙归家成交量骤降

* 人民币即期收创今年以来新低
    * 新年首月人民币兑美元累计贬值0.1%
    * 春节前夕市场更加清淡
    * 市场大致反映购汇实需

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期 周四在清淡交投中收创年内新低。春
节前最后一个交易日参与者寥寥，成交额骤降至35亿美元，亦为今年以来最低，日内波动空
间也较此前走阔。
    
    交易人士认为，今天的行情大体反映市场实需，是月末、节前的正常市况，并不能反映
美联储继续缩减QE规模、或是中国PMI数据不佳的影响，这些还需要节后才能逐步消化。
    
   “到了午盘我估计交易员都走掉一半了，市场比较薄，很容易出现过度波动。”一外资
行交易员表示，午盘时结购汇相对早盘稍显均衡，但成交非常少。
    
    对于年后走势，该交易员认为，看样子中间价短期不打算续升，在国际美元走强、国内
一季度间贸易保持顺差的情况下，人民币汇率可能围绕6.05-6.06区间继续振荡整理。
    
    中国金融市场将于春节长假期间（1月31日至2月6日）休市，2月7日（下周五）恢复交
易。
    
    汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI) 
终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。 
    
    美联储(FED)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)
的计划，尽管近期新兴市场震荡。
    
    全球市场方面，日圆兑美元周四持坚，守住上日涨幅。昨日投资者追捧日圆，因避险需
求重现。 
   
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.0600         6.0553     -0.08%
                       中间价                6.1050         6.1073      0.04%
                 成交额                      35亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.84% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         81          6.0536     6.0617 
                 2013年来即期升贬值幅度       -0.10%                           
   1年期美元/人民币掉期升水                    228                        
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:33                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.1225/55        6.119        
                          CNH即期           6.0348/59       6.0293        
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然/丁琦; 审校 张喜良)
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