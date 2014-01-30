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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 15:39 BJT

中国期市：沪铜收创近两个月低位，数据不佳致蛇年“收尾”无力

中国期市主要品种收盘信                                     
 息：                                               
                                                    
  交易所  品种          合约     最新     涨跌幅%    持仓量(手)
  上期所  沪铜(cu)      1404     50,950     -0.10       216,646 
          黄金(au)      1406     247.95      0.38       152,696 
          螺纹钢 (rb)   1405      3,455      0.47     1,103,700 
          橡胶 (ru)     1405     15,480     -1.18       206,918 
  大商所  豆粕 (m)      1405      3,308      0.06     1,361,108 
          豆油 (y)      1405      6,390     -1.18       709,678 
          焦炭 (j)      1405      1,350      0.37       136,346 
  郑商所  白糖 (sr)     1405      4,386     -0.63       584,624 
          棉花 (cf)     1405     19,755      0.10        66,956 
  中金所  沪深300(if)   1402    2,199.2     -1.74        68,764 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 
 (发稿 丁琦; 审校 林高丽)
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