《中国债市每日综述》蛇年最后交易日平淡收场，马年期盼资金面扭转乾坤

* 春节前最后交易日交易员多数已放假

* 现券几无交易，难现波动

* IRS交投同样淡静

* 节后债市走向仍看资金面脸色

路透上海1月30日 - 中国银行间市场周四以平淡市况结束蛇年最后交易日，现券几无交易，难现波动，IRS交投同样淡静，而机构节前资金头寸安排基本已尘埃落定，回购利率呈普跌态势。

对于节后市场，资金面仍将是关注重点，公开市场大量逆回购到期后，央行的后续动作以及对流动性的影响，都存在一定不确定性，债市走向仍需看资金面脸色。

“IRS还成交了几笔，现券就没听到有什么声音了，最后一天，没什么人了，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日未进行任何操作，周二开展1,500亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率4.3%，持稳于上次(2013年11月28日)；本周公开市场净投放750亿元，连续两周净投放。

另据路透测算，春节归来后2月10日-2月14日当周，公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。

今日国债中仅有130018和130020两只券有成交，其中剩余期限约9.56年的固息国债130018券最新成交对应收益率 为4.5083%，上日尾盘为4.5092%。

**资金需求减弱，回购利率全线下滑**

银行间市场质押式回购加权利率 今日全线下行，其中此前频频攀升的14天品种亦见明显回落，跌幅逾140个基点(bp)。交易员表示，春节前机构头寸基本已筹备到位，助资金面回归宽松。

面对春节归来后公开市场逆回购集中到期，交易人士认为，预期央行还将通过小量逆回购扶助。

“今天各个期限都有出钱的，而且出起来还不那么容易呢，以前一些不常联系我的，今天都来问问我要不要钱。”华东一券商交易员称，“对节后资金面我们觉得还是中性偏紧的基调，特别是一回来那周有大量逆回购到期，估计央行还是会做一些逆回购。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

针对美联储QE再减是否会对节后资金面产生影响，北京一大型银行交易员称，“QE那边影响目前还不好说，不过春节后直面的问题就是央行公开市场的续作量，...个人认为肯定要续。”

申银万国证券最新报告称，短期看资金，从国内流出的压力可能增加，不利于春节后资金面状况；长期来看，来自外部的长期、便宜的流动性供给系统性减少，若央行没有较大规模的公开市场投放或降准进行对冲，国内资金紧张局面可能会维持相当长时间。如果央行行为较为滞后，恐怕阶段性流动性压力就更大。

中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.254元，较上日结算价跌0.168元，或0.18%。

北京时间16:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2719 4.7953 -52.34

七天 4.9887 5.3523 -36.36

14天 5.6280 7.0343 -140.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3050 0.8150 +149.00

七天 0.0100 1.4100 -140.00

14天 1.5000 1.9000 -40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4400 4.8200 -38.00

七天 4.9800 5.2700 -29.00

14天 5.7300 7.1200 -139.00

Shibor

其中:隔夜 4.4350 4.8000 -36.50

七天 4.9830 5.1080 -12.50

三个月 5.6000 5.6000 0.00

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