重发-《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月30日

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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(重发以修正内文格式) 路透香港1月30日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:49时,1美元=6.058人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比价 元) 美元) 仪电电子 5.37 0.48 1.85 市北高新 8.96 0.61 2.42 大众交通 6.2 0.663 1.54 永生投资 13.55 1.206 1.85 老凤祥 25.02 2.448 1.69 S中纺机 25.2 0.809 5.14 鼎立股份 9.86 0.625 2.60 氯碱化工 6.09 0.459 2.19 双钱股份 8.92 0.705 2.09 海立股份 6.63 0.572 1.91 浦东金桥 11.76 1.065 1.82 外高桥 35.88 2.264 2.62 ST联华 20.76 1.68 2.04 锦江投资 9.54 0.906 1.74 中路股份 12.31 0.785 2.59 金山开发 12.92 0.619 3.45 海欣股份 6.25 0.515 2.00 耀皮玻璃 5.71 0.544 1.73 大江股份 5.69 0.376 2.50 上柴股份 10.27 0.766 2.21 丹化科技 6.66 0.503 2.19 上海三毛 6.91 0.651 1.75 友谊股份 8.79 1.317 1.10 上工申贝 9.66 0.579 2.75 上海机电 21.25 1.997 1.76 宝信软件 30.92 2.068 2.47 上海物贸 11.39 0.677 2.78 自仪股份 6.7 0.626 1.77 上海普天 9.93 0.677 2.42 陆家嘴 17.73 1.629 1.80 华新水泥 10.85 1.45 1.24 锦江股份 14.28 1.555 1.52 鄂尔多斯 7.93 0.918 1.43 华电能源 2.44 0.297 1.36 SST天海 5.27 0.298 2.92 大名城 5.05 0.408 2.04 东方通信 6.62 0.491 2.23 黄山旅游 10.74 1.237 1.43 开开实业 9.87 0.716 2.28 海南航空 1.85 0.405 0.75 ST轻骑 3.51 0.31 1.87 振华重工 3.37 0.42 1.32 锦州港 3.81 0.401 1.57 九龙山 3.08 0.303 1.68 凌云股份 6.55 0.591 1.83 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 林琦)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。