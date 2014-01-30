《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月30日

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透上海1月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间15:21时,1港元=0.78045人民币 )
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-1.88%,低于上交易日收盘的-1.77%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.41 4.81 0.91 建设银行 3.93 5.39 0.93 中国银行 2.51 3.29 0.98 农业银行 2.38 3.39 0.90 招商银行 10.37 13.72 0.97 中信银行 3.61 3.75 1.23 交通银行 3.79 5.05 0.96 民生银行 7.34 7.65 1.23 中国人寿 13.72 21.20 0.83 中国平安 39.16 62.90 0.80 中国太保 16.38 28.30 0.74 中信证券 11.58 17.92 0.83 新华人寿 21.51 23.10 1.19 海通证券 10.29 11.40 1.16 华能国际 4.87 7.22 0.86 大唐发电 3.74 3.10 1.55 华电国际 2.97 3.24 1.17 中煤能源 4.36 3.88 1.44 中国神华 13.84 20.05 0.88 中国石油 7.54 7.51 1.29 兖州煤业 7.33 5.84 1.61 中国石化 4.46 6.18 0.92 上海石化 2.93 2.20 1.71 中海油服 20.79 20.80 1.28 仪征化纤 2.71 1.42 2.45 中国铝业 3.23 2.79 1.48 江西铜业 13.39 14.04 1.22 洛阳钼业 5.90 3.25 2.33 紫金矿业 2.25 1.68 1.72 马钢股份 1.61 1.89 1.09 鞍钢股份 2.93 4.94 0.76 重庆钢铁 2.27 1.10 2.64 海螺水泥 15.86 30.10 0.68 洛阳玻璃 4.64 1.27 4.68 北人股份 6.90 2.53 3.49 中联重科 5.05 6.32 1.02 金隅股份 5.93 6.10 1.25 中国国航 3.74 5.06 0.95 东方航空 2.54 2.63 1.24 南方航空 2.63 2.68 1.26 中国远洋 3.15 3.27 1.23 中海集运 2.18 1.83 1.53 中集集团 15.75 18.02 1.12 中海发展 4.14 4.65 1.14 宁沪高速 5.52 9.80 0.72 深高速 3.52 3.44 1.31 成渝高速 2.79 2.14 1.67 皖通高速 3.90 3.98 1.26 广深铁路 2.54 3.36 0.97 中国南车 4.24 5.66 0.96 中国交建 3.82 5.66 0.86 中国铁建 4.11 6.49 0.81 中国中铁 2.41 3.45 0.90 长城汽车 36.59 36.60 1.28 比亚迪 38.65 37.00 1.34 广汽集团 7.50 7.73 1.24 青岛啤酒 41.97 56.95 0.94 广州药业 27.11 25.20 1.38 新华制药 4.99 2.25 2.84 海信科龙 11.21 13.04 1.10 南京熊猫 8.89 3.77 3.02 晨鸣纸业 4.22 3.25 1.66 上海医药 13.40 19.22 0.89 中兴通讯 13.27 16.06 1.06 东方电气 11.06 10.74 1.32 潍柴动力 17.50 29.60 0.76 东北电气 2.22 0.81 3.51 广船国际 17.78 16.66 1.37 经纬纺机 9.76 6.07 2.06 昆明机床 4.21 2.00 2.70 一拖股份 8.38 5.10 2.11 北辰实业 2.61 1.64 2.04 创业环保 7.44 3.55 2.69 中国中冶 1.67 1.37 1.56 金风科技 9.76 8.28 1.51 丽珠 46.83 46.90 1.28
附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。