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债券 | 2014年 1月 30日 星期四 15:34 BJT

欧元债市：新兴市场仍然承压，避险情绪推升德国公债

路透1月30日 - 德国公债期货周四上涨，因中国制造业数据低迷，且美联储也如市场预期继续削减购债，令新兴市场再度遭遇压力，从而促使投资者买入低风险的债券。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国1月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.5，较初值49.6略有下调，2013年12月终值为50.5。

一位交易员说：“中国PMI数据有点偏弱，加上昨天新兴市场的情况，隔夜市场风险资产表现沉重。(德国公债)市场感觉并不算很强，所以想来有因素可以提供良好的支撑。”

德债期货 最新上涨16个跳动点至143.06。10年期德国公债收益率 下跌1.3个基点至1.63%，为近六个月来最低水准。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 高琦)
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