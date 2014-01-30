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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 15:40 BJT

国际油市：亚洲石脑油与汽油裂解价差双双反弹至两日高点

路透新加坡1月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四自两个月低位反弹，触及每吨135.10美元的两日高位，不过3月上半月和4月上半月价差徘徊在每吨10美元的两个月低点附近。

印度石油天然气公司(ONGC)向欧洲交易商售出2月22-23日从哈吉拉装船的35,000吨船货，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水约28美元。

这是印度石油天然气公司出售11月船货以来最低的升水水平。

亚洲汽油裂解价差从三周低点反弹至两个交易日高位每桶7.18美元，新加坡现货窗口有五笔交易达成，数量是约五个交易日以来最高。

交易商表示，近来供给趋紧的状态已经缓解，此前有一些美国船货抵达亚洲。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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