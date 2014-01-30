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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 15:58 BJT

国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，美国缩减购债举措压制油价

路透新加坡1月30日 - 布兰特原油周四持于每桶108美元附近，因北半球寒冷天气加大取暖油需求，而美联储缩减刺激规模的举动也打压油价。

中国制造业数据疲软，以及美联储无视新兴市场波动而继续减码经济刺激，都打击风险资产。但油价跌幅有限，因美国馏分油库存骤降料将提振需求。

0729 GMT，布兰特原油期货 跌0.09美元至每桶107.76美元。美国原油 升0.05美元至每桶97.40美元。

“中国经济疲软是油价的空头因素，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。“但市场目前基本平衡，原油产量增加被全球经济整体好转所抵消。”

他指出均衡状态意味着交易将陷于窄幅波动。布兰特原油或陷于107至108.50美元，而美国原油则将守在96.50至98.50美元之间。(完)

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