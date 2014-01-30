国际油市：布兰特原油期货守在108美元附近，美国缩减购债举措压制油价

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透新加坡1月30日 - 布兰特原油周四持于每桶108美元附近，因北半球寒冷天气加大取暖油需求，而美联储缩减刺激规模的举动也打压油价。
中国制造业数据疲软，以及美联储无视新兴市场波动而继续减码经济刺激，都打击风险资产。但油价跌幅有限，因美国馏分油库存骤降料将提振需求。
0729 GMT，布兰特原油期货 跌0.09美元至每桶107.76美元。美国原油 升0.05美元至每桶97.40美元。
“中国经济疲软是油价的空头因素，”Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa称。“但市场目前基本平衡，原油产量增加被全球经济整体好转所抵消。”
他指出均衡状态意味着交易将陷于窄幅波动。布兰特原油或陷于107至108.50美元，而美国原油则将守在96.50至98.50美元之间。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰 审校 高琦)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。