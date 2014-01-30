全球金市：金价小幅下跌，春节假期令中国需求暂缓

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透新加坡1月30日 - 黄金价格周四未能守住隔夜涨幅，因春节假期前主要买家中国的支持力量消退，抵消了避险买盘，之前股市下跌且美联储再度缩减刺激规模。
中国市场将从周五开始休市一周，但周四时交投已经陷入清淡状态。
中国需求的放缓，让黄金避险魅力失色，尽管投资者出脱新兴市场和股市。日圆等其他安全资产上涨。
0723GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,260美元，周三时曾上涨1%。现货银 下滑1.3%，追随金价走势。
上海黄金交易所周四成交量仅有1.5吨，周二和周三时分别为14吨和8.4吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1260 -7.79 -0.61
现货银 19.48 -0.26 -1.32
现货铂金 1398.49 -9.51 -0.68
现货钯金 713.47 1.47 0.21
COMEX期金 1260 -2.2 -0.17
COMEX期银 19.51 -0.042 -0.21
汇率
欧元/美元 1.3638
美元指数 80.683
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。