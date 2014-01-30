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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 16:02 BJT

全球金市：金价小幅下跌，春节假期令中国需求暂缓

路透新加坡1月30日 - 黄金价格周四未能守住隔夜涨幅，因春节假期前主要买家中国的支持力量消退，抵消了避险买盘，之前股市下跌且美联储再度缩减刺激规模。

中国市场将从周五开始休市一周，但周四时交投已经陷入清淡状态。

中国需求的放缓，让黄金避险魅力失色，尽管投资者出脱新兴市场和股市。日圆等其他安全资产上涨。

0723GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,260美元，周三时曾上涨1%。现货银 下滑1.3%，追随金价走势。

上海黄金交易所周四成交量仅有1.5吨，周二和周三时分别为14吨和8.4吨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1260 -7.79 -0.61

现货银 19.48 -0.26 -1.32

现货铂金 1398.49 -9.51 -0.68

现货钯金 713.47 1.47 0.21

COMEX期金 1260 -2.2 -0.17

COMEX期银 19.51 -0.042 -0.21

汇率

欧元/美元 1.3638

美元指数 80.683

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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