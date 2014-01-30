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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 16:13 BJT

国际油市：亚洲航煤和柴油裂解价差上涨，因供给缩减

路透新加坡1月30日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差均创下三日高位，分别报每桶18.15美元和18.20美元，因炼厂产能利用率下降和日本即将到来的维护提振了人气。

日本最大炼油商JX Holdings计划在2月将原油日处理量定在125万桶，较前一年度降低5%。

3月JX将关闭其Mizushima B炼厂的两座炼油装置，总计产能为每日20.5万桶，以进行维护。这会持续到7月。

一位交易员说：“较低的产能利用率会有点帮助。美国强劲的取暖油需求也直接提振了亚洲的人气。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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