东南亚股市：大多下滑，此前美联储缩减刺激规模

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透曼谷1月30日 - 东南亚股市周四多数在避险情绪中下跌，此前美联储进一步缩减刺激力度，新加坡股市可能会录得8月以来最差月度表现，印尼股市回吐部分升幅。
在亚洲疲软大形势下，新兴市场股市大盘股出现一系列抛盘，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.6%。
新加坡股市 跌0.7%。本月或收低逾4%，表现落后地区市场。周五新加坡、印尼、马来西亚和菲律宾将因农历新年休市，周一将重新开市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 377.11 -1.67 -0.44 -2.90 388.37
新加坡 3027.22 -20.71 -0.68 -4.43 3167.43
马来西亚 1804.03 14.80 +0.83 -3.37 1866.96
泰国 1265.49 -5.93 -0.47 -2.56 1298.71
印尼 4418.76 1.41 +0.03 +3.38 4274.18
菲律宾 6041.19 -28.65 -0.47 +2.57 5889.83
越南 556.52 -3.67 -0.66 +10.28 504.63
(完)
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英股富时指数 德股DAX指数 (编译 高琦/洪曦; 审校 王洋)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。