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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 17:38 BJT

东南亚股市：大多下滑，此前美联储缩减刺激规模

路透曼谷1月30日 - 东南亚股市周四多数在避险情绪中下跌，此前美联储进一步缩减刺激力度，新加坡股市可能会录得8月以来最差月度表现，印尼股市回吐部分升幅。

在亚洲疲软大形势下，新兴市场股市大盘股出现一系列抛盘，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.6%。

新加坡股市 跌0.7%。本月或收低逾4%，表现落后地区市场。周五新加坡、印尼、马来西亚和菲律宾将因农历新年休市，周一将重新开市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 377.11 -1.67 -0.44 -2.90 388.37

新加坡 3027.22 -20.71 -0.68 -4.43 3167.43

马来西亚 1804.03 14.80 +0.83 -3.37 1866.96

泰国 1265.49 -5.93 -0.47 -2.56 1298.71

印尼 4418.76 1.41 +0.03 +3.38 4274.18

菲律宾 6041.19 -28.65 -0.47 +2.57 5889.83

越南 556.52 -3.67 -0.66 +10.28 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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英股富时指数 德股DAX指数 (编译 高琦/洪曦; 审校 王洋)
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