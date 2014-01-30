日本债市：公债上涨，FED进一步削减购债规模推升避险情绪

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透东京1月30日 - 日本政府公债价格周四上扬，美国联邦储备理事会(美联储, FED)决定继续压缩货币刺激规模后股市大跌，投资者涌入安全的固定收益资产。
日本公债开盘小幅走高，追随隔夜美国公债收益率以及股市的跌势。早前美联储决定将每月购债额再度缩减100亿美元。
不过，日本公债在静淡交投中缩减窄幅，10年和20年期公债收益率一度分别跌至0.610%和1.450%，迫近周一创下的多月低位。
10年期日债收益率 下滑1.5个基点至0.620%。一家资产管理公司的企业养老金基金经理今天上午对IFR表示，只有日本央行和被动型养老基金才会买入位于当前水准的10年期日本公债。根据几位基金经理，10年期指标日本公债的强力阻力位在0.600%下方。
3月公债期货 在0.21点附近的区间震荡，之后收高0.17点，报144.72。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。