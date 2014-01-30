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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 16:17 BJT

日本债市：公债上涨，FED进一步削减购债规模推升避险情绪

路透东京1月30日 - 日本政府公债价格周四上扬，美国联邦储备理事会(美联储, FED)决定继续压缩货币刺激规模后股市大跌，投资者涌入安全的固定收益资产。

日本公债开盘小幅走高，追随隔夜美国公债收益率以及股市的跌势。早前美联储决定将每月购债额再度缩减100亿美元。

不过，日本公债在静淡交投中缩减窄幅，10年和20年期公债收益率一度分别跌至0.610%和1.450%，迫近周一创下的多月低位。

10年期日债收益率 下滑1.5个基点至0.620%。一家资产管理公司的企业养老金基金经理今天上午对IFR表示，只有日本央行和被动型养老基金才会买入位于当前水准的10年期日本公债。根据几位基金经理，10年期指标日本公债的强力阻力位在0.600%下方。

3月公债期货 在0.21点附近的区间震荡，之后收高0.17点，报144.72。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
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