金属期市：伦敦期铜跌至两个月低点附近，受中国制造业PMI数据打压

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透悉尼1月30日 - 伦敦期铜周四跌至两个月低点附近，因中国对金属需求放缓的前景进一步打压了本已受美联储削减购债所影响的人气。
伦敦和上海市场，期铝跌至到五年最低附近，因实货升水飙升进一步压制需求。
盘初，市场人气受到了美联储削减购债措施消息的打压。美联储此举削减了大宗商品的魅力。
大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的高管Jonathan Barratt说：“刺激计划的削减给我们一个启示，即升息近在眼前，紧缩货币政策会消灭(金属)需求－加上新兴市场的紧张，这损害了人气。”
0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨7,134美元，收盘近持平，盘中曾触及12月9日以来的低点7,108美元。
上海期交所主力期铜盘中曾跌至12月6日以来的最低，随后挽回跌幅，终盘收报每吨50,950元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。