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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 16:26 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至两个月低点附近，受中国制造业PMI数据打压

路透悉尼1月30日 - 伦敦期铜周四跌至两个月低点附近，因中国对金属需求放缓的前景进一步打压了本已受美联储削减购债所影响的人气。

伦敦和上海市场，期铝跌至到五年最低附近，因实货升水飙升进一步压制需求。

盘初，市场人气受到了美联储削减购债措施消息的打压。美联储此举削减了大宗商品的魅力。

大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的高管Jonathan Barratt说：“刺激计划的削减给我们一个启示，即升息近在眼前，紧缩货币政策会消灭(金属)需求－加上新兴市场的紧张，这损害了人气。”

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨7,134美元，收盘近持平，盘中曾触及12月9日以来的低点7,108美元。

上海期交所主力期铜盘中曾跌至12月6日以来的最低，随后挽回跌幅，终盘收报每吨50,950元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋; 审校 石冠兰)
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