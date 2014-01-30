欧洲已公布经济指标--2014/1/30

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.7 p +0.8 f +2.8 p 德国 第四季 +0.25 p +0.3 f -- 法国 第三季 -0.1 f +0.6 r -- 意大利 第三季 持平 f -0.3 f -1.8 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.4 +0.1 f +2.0 德国 1月 －0.6 p +0.4 f +1.3 p 法国(HICP) 12月 +0.4 持平 f +0.8 意大利(HICP) 12月 +0.3 f -0.3 f +0.7 f 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 持平 u -0.2 u-f +1.0 u 德国 12月 +0.1 p -0.1 r -0.5 p 法国 11月 +0.5 p -0.2 r -0.6 p 意大利 11月 -0.1 p -0.8 r -1.8 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 9-11月 7.1 7.7 德国 1月 6.8 @ 6.8 r 法国 第三季 10.9 10.8 r 意大利 11月 12.7 @ 12.5 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。