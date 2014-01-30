中国公开市场：央行去年12月进行八笔SLO操作，回笼流动性操作首现

路透上海1月30日 - 中国人民银行周四公告称，2013年12月共进行了八笔短期流动性调节工具（SLO）操作，期限介于1-4天，其中在SLO设立后首次出现回笼流动性的操作。

刊登在央行网站的操作情况表并显示，上述SLO操作的总金额为8,730亿元，其中六笔为投放流动性，总额6,230亿元，操作时间在12月18日－24日间，两笔为回笼流动性，总额2,500亿元，操作期间为12月30日－31日。

从SLO的操作时间来看，投放资金的几笔正值市场资金相当紧张之时，而当时市场资金面一度相当紧张，而随着SLO的大力扶助，资金面随后逐步转好，临近上月底SLO又转向回笼流动性。

以下为操作明细：

操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率

(亿元人民币) (%)

---------------------------------------------------

12月18日 投放流动性 两天 1,000 4.20

12月19日 投放流动性 四天 600 4.70

12月20日 投放流动性 四天 1,500 4.70

12月23日 投放流动性 三天 1,800 5.00

12月24日 投放流动性 一天 300 4.20

投放流动性 三天 1,030 4.30

12月30日 回笼流动性 三天 1,500 3.00

12月31日 回笼流动性 两天 1,000 3.00

央行去年12月20日曾通过官方微博表示，已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。

2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations,SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

去年10月，中国央行曾分别进行了两笔两天期SLO操作，中标利率4.5%，总额590亿元人民币，为央行创设SLO后首次进行操作。

此前为平缓春节前的资金面波动，央行1月20日还宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点，并迅即于次日实施，通过SLF对中小金融机构提供了短期流动性；1月20日央行还表示已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。此前的操作对象主要为政策性银行和全国性商业银行，期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

在去年11月初，中国央行网站新增“常备借贷便利（SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。 （完）

参看相关细节，请点选中国央行网站 here (发稿 边竞；审校 毕晓雯)