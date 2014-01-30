《全球汇市》美元和日圆受追捧，新兴市场抛售势头恶化

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3606 1.3662 -0.41 -1.01 1.3745
美元/日圆 102.16 102.28 -0.12 -2.98 105.30
欧元/日圆 138.99 139.73 -0.53 -3.90 144.63
美元/瑞郎 0.8986 0.8939 +0.53 +0.65 0.8928
英镑/美元 1.6504 1.6560 -0.34 -0.31 1.6556
美元/加元 1.1168 1.1170 -0.02 +5.16 1.0620
澳元/美元 0.8753 0.8739 +0.16 -1.80 0.8913
新西兰元/美元 0.8171 0.8211 -0.49 -0.43 0.8206
欧元/瑞郎 1.2228 1.2222 +0.05 -0.35 1.2271
欧元/英镑 0.8237 0.8248 -0.13 -0.72 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8309 8.8222 +0.10 -0.19 8.8474
美元/挪威克朗 6.2016 6.1644 +0.60 +2.23 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。