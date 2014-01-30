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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 17:14 BJT

《全球汇市》美元和日圆受追捧，新兴市场抛售势头恶化

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3606 1.3662 -0.41 -1.01 1.3745

美元/日圆 102.16 102.28 -0.12 -2.98 105.30

欧元/日圆 138.99 139.73 -0.53 -3.90 144.63

美元/瑞郎 0.8986 0.8939 +0.53 +0.65 0.8928

英镑/美元 1.6504 1.6560 -0.34 -0.31 1.6556

美元/加元 1.1168 1.1170 -0.02 +5.16 1.0620

澳元/美元 0.8753 0.8739 +0.16 -1.80 0.8913

新西兰元/美元 0.8171 0.8211 -0.49 -0.43 0.8206

欧元/瑞郎 1.2228 1.2222 +0.05 -0.35 1.2271

欧元/英镑 0.8237 0.8248 -0.13 -0.72 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8309 8.8222 +0.10 -0.19 8.8474

美元/挪威克朗 6.2016 6.1644 +0.60 +2.23 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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