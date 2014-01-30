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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 17:05 BJT

离岸人民币：2013年底香港人民币存款余额为8,605亿元，年增43%

路透香港1月30日 - 香港金管局周四公布数据显示，香港银行机构截止2013年底的人民币存款 为8,604.72亿元，再创历史新高，按年增43%。

2012年12月底，香港的人民币存款为6,030亿元。

去年12月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,696.3亿元，较11月增加约7%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为146家，较上月增加两家。（完）

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(记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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