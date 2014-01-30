版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 17:13 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月30日

路透伦敦1月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           316,200          -2,600
    锡             8,885             +30
    铅           208,975            -500
    锌           856,450          -3,225
    铝         5,432,125          -7,000
    镍           266,718          +2,286
    铝合金        55,340            -300
    NASAAC        80,300            -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布         品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G  铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G  锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-G
                     RD>                                    RD>
 
 (编译 高琦 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐