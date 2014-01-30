表格：LME金属库存最新变化--1月30日

标题新闻：新加坡3月工业生产较上年同期成长10.2%，增幅大于市场预期
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路透伦敦1月30日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 316,200 -2,600 锡 8,885 +30 铅 208,975 -500 锌 856,450 -3,225 铝 5,432,125 -7,000 镍 266,718 +2,286 铝合金 55,340 -300 NASAAC 80,300 -100 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-G 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-G RD> RD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-G 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-G RD> RD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-G 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-G RD> RD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-G NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-G RD> RD> (编译 高琦 审校 王洋)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。