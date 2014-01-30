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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 17:22 BJT

新兴汇市：亚币1月全面下跌，马来西亚林吉特和菲律宾披索最低迷

路透新加坡1月30日 - 多数新兴亚洲货币周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储, FED)进一步将月度买债规模下调以及中国经济放缓，让投资者不愿承担风险。

1月期间，新兴亚币全线走弱。马来西亚林吉特 和菲律宾披索 领跌。

印尼卢比 下挫，因当地进口商买入美元。泰铢 下滑，该国政府表示仍将力推周日举行的大选，尽管警告称届时可能有暴力行动。

根据周四发布的一份路透调查，多数亚币人气开始更加偏空。一部分人士接受调查的时间，就在美联储公布每月买债规模将再减少100亿美元之后。

本月印度卢比兑美元 下跌1.6%。坡元跌1%。

多数亚洲新兴金融市场周五将因农历新年休市。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.22 102.26 +0.04 +2.99 105.28

坡元 1.2764 1.2773 +0.07 -1.03 1.2632

台币 30.376 30.376 +0.00 -1.40 29.950

韩元 1080.00 1070.40 -0.89 -2.28 1055.40

泰铢 32.97 32.92 -0.15 -0.33 32.86

菲律宾披索 45.31 45.21 -0.22 -2.01 44.40

印尼卢比 12205.00 12160.00 -0.37 -0.37 12160.00

印度卢比 62.81 62.41 -0.64 -1.61 61.80

马币 3.3450 3.3365 -0.25 -2.08 3.2755

人民币 6.0600 6.0553 -0.08 -0.10 6.0539

(完)

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