新兴汇市：亚币1月全面下跌，马来西亚林吉特和菲律宾披索最低迷

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透新加坡1月30日 - 多数新兴亚洲货币周四下跌，因美国联邦储备理事会(美联储, FED)进一步将月度买债规模下调以及中国经济放缓，让投资者不愿承担风险。
1月期间，新兴亚币全线走弱。马来西亚林吉特 和菲律宾披索 领跌。
印尼卢比 下挫，因当地进口商买入美元。泰铢 下滑，该国政府表示仍将力推周日举行的大选，尽管警告称届时可能有暴力行动。
根据周四发布的一份路透调查，多数亚币人气开始更加偏空。一部分人士接受调查的时间，就在美联储公布每月买债规模将再减少100亿美元之后。
本月印度卢比兑美元 下跌1.6%。坡元跌1%。
多数亚洲新兴金融市场周五将因农历新年休市。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.22 102.26 +0.04 +2.99 105.28
坡元 1.2764 1.2773 +0.07 -1.03 1.2632
台币 30.376 30.376 +0.00 -1.40 29.950
韩元 1080.00 1070.40 -0.89 -2.28 1055.40
泰铢 32.97 32.92 -0.15 -0.33 32.86
菲律宾披索 45.31 45.21 -0.22 -2.01 44.40
印尼卢比 12205.00 12160.00 -0.37 -0.37 12160.00
印度卢比 62.81 62.41 -0.64 -1.61 61.80
马币 3.3450 3.3365 -0.25 -2.08 3.2755
人民币 6.0600 6.0553 -0.08 -0.10 6.0539
(完)
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路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。