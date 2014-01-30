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货币新闻 | 2014年 1月 30日 星期四 17:40 BJT

表格：英国12月抵押贷款批准件数创2008年1月以来最高

路透伦敦1月30日 - 英国央行公布：

* 英国12月消费者信贷增加6亿英镑(预估为增加7亿英镑)，11月为增加7亿英镑

* 12月抵押贷款批准件数为71,638件，为2008年1月以来最高(预估为73,000件)；11月为70,820件

* 12月抵押贷款发放金额增加17亿英镑(预估为增加10.5亿英镑)；11月为增加11亿英镑

* 12月M4货供额较前月降低1.4%；较上年同期增加0.2%

具体数据如下(括号中为前值)：

12月 11月 预估

抵押贷款批准件数 71,638* 70,820(70,758) 73,000

对个人贷款(单位10亿英镑)

12月 11月 预估

总净贷款 2.3 1.8 (1.5) --

房屋抵押贷款 1.7 1.1 (0.9) 1.05

消费者信贷 0.6 0.7 (0.6) 0.7

M4货币供应量数据(%):

12月 11月

M4 较上月(经季节调整) -1.4 0.1 (0.0)

M4 较上年同期 0.2 2.7 (2.7)

*为2008年1月以来最高抵押贷款批准件数 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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