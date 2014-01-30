表格：英国12月抵押贷款批准件数创2008年1月以来最高

标题新闻：新加坡3月工业生产较上年同期成长10.2%，增幅大于市场预期
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路透伦敦1月30日 - 英国央行公布：
* 英国12月消费者信贷增加6亿英镑(预估为增加7亿英镑)，11月为增加7亿英镑
* 12月抵押贷款批准件数为71,638件，为2008年1月以来最高(预估为73,000件)；11月为70,820件
* 12月抵押贷款发放金额增加17亿英镑(预估为增加10.5亿英镑)；11月为增加11亿英镑
* 12月M4货供额较前月降低1.4%；较上年同期增加0.2%
具体数据如下(括号中为前值)：
12月 11月 预估
抵押贷款批准件数 71,638* 70,820(70,758) 73,000
对个人贷款(单位10亿英镑)
12月 11月 预估
总净贷款 2.3 1.8 (1.5) --
房屋抵押贷款 1.7 1.1 (0.9) 1.05
消费者信贷 0.6 0.7 (0.6) 0.7
M4货币供应量数据(%):
12月 11月
M4 较上月(经季节调整) -1.4 0.1 (0.0)
M4 较上年同期 0.2 2.7 (2.7)
*为2008年1月以来最高抵押贷款批准件数 (完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。