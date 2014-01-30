表格：英国12月抵押贷款批准件数创2008年1月以来最高

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务

路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。