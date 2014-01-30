表格：美国第四季GDP环比年率初值为成长3.2%，预估为增长3.2%

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透1月30日 - 美国商务部公布：
* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.2%(预估为增长3.2%)，第三季为增长4.1%
* 美国第四季最终销售增长2.8%(预估为增3.9%)，第三季为成长2.5%
* 美国2013年GDP增长1.9%，2012年增长2.8%
* 美国第四季消费者支出增长3.3%，为2010年第四季来最大增幅，第三季增2.0%
* 美国第四季核心PCE物价指数增长1.1%(预估为增长1.1%)，第三季为增长1.4%
第四季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第四季 第三季 第二季 2013年
初值 终值
实质GDP环比年率 3.2 4.1 2.5 1.9
国内产品最终销售 2.8 2.5 2.1 1.7
个人消费支出(PCE)物价指数 0.7 1.9 -0.1 1.1
核心PCE物价指数 1.1 1.4 0.6 1.2
GDP隐性平减指数 1.3 2.0 0.6 1.5
消费者支出 3.3 2.0 1.8 2.0
耐久财(耐用品) 5.9 7.9 6.2 7.1
非耐久财 4.4 2.9 1.6 2.1
服务业 2.5 0.7 1.2 1.2
企业投资 3.8 4.8 4.7 2.6
房屋投资 -9.8 10.3 14.2 12.0
出口 11.4 3.9 8.0 2.8
进口 0.9 2.4 6.9 1.4
政府采购 -4.9 0.4 -0.4 -2.2(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。