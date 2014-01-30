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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 22:16 BJT

表格：美国第四季GDP环比年率初值为成长3.2%，预估为增长3.2%

路透1月30日 - 美国商务部公布：

* 美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.2%(预估为增长3.2%)，第三季为增长4.1%

* 美国第四季最终销售增长2.8%(预估为增3.9%)，第三季为成长2.5%

* 美国2013年GDP增长1.9%，2012年增长2.8%

* 美国第四季消费者支出增长3.3%，为2010年第四季来最大增幅，第三季增2.0%

* 美国第四季核心PCE物价指数增长1.1%(预估为增长1.1%)，第三季为增长1.4%

第四季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第四季 第三季 第二季 2013年

初值 终值

实质GDP环比年率 3.2 4.1 2.5 1.9

国内产品最终销售 2.8 2.5 2.1 1.7

个人消费支出(PCE)物价指数 0.7 1.9 -0.1 1.1

核心PCE物价指数 1.1 1.4 0.6 1.2

GDP隐性平减指数 1.3 2.0 0.6 1.5

消费者支出 3.3 2.0 1.8 2.0

耐久财(耐用品) 5.9 7.9 6.2 7.1

非耐久财 4.4 2.9 1.6 2.1

服务业 2.5 0.7 1.2 1.2

企业投资 3.8 4.8 4.7 2.6

房屋投资 -9.8 10.3 14.2 12.0

出口 11.4 3.9 8.0 2.8

进口 0.9 2.4 6.9 1.4

政府采购 -4.9 0.4 -0.4 -2.2(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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