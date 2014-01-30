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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 22:20 BJT

表格：美国1月25日止当周初请失业金人数增至34.8万人，预估为33万

路透1月30日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.3万人

* 美国一周续请失业金人数为299.1万人(预估为302.0万人)

* 美国一周初请失业金人数为34.8万人(预估为33.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

01/25/14 348,000 333,000 -- --

01/18/14 329,000-R 332,250-R 2,991,000 2.3

01/11/14 325,000 335,250 3,007,000-R 2.3

01/04/14 330,000 349,000 3,022,000 2.3

12/28/13 345,000 358,750 2,861,000 2.2

12/21/13 341,000 348,750 2,817,000 2.2

12/14/13 380,000 343,750 2,932,000 2.2

12/07/13 369,000 330,250 2,877,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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