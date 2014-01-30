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货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 00:39 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.572%，投标倍数为2.59

路透华盛顿1月30日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.572 中值 1.539 低值 1.470 价格/得标 价格 99.655086 高值得标比率 20.83% 投标倍数 2.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,035,800 总投标 90,555,425,300 竞争性投标得标 34,928,010,500 非竞争性投标得标 62,025,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 61,348,000,000 初级市场交易商得标 15,621,826,000 直接投标 10,532,000,000 直接投标得标 3,742,000,000 间接投标 18,603,400,000 间接投标得标 15,564,184,500 发行细节 发行日 2014/01/31 到期日 2019/01/31 CUSIP码 912828B33 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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