表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.190%，投标倍数为2.65

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透华盛顿1月30日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.190 中值 2.169 低值 2.100 价格/得标 价格 99.580282 高值得标比率 91.30% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,056,200 总投标 76,710,446,200 竞争性投标得标 28,963,610,000 非竞争性投标得标 26,446,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 47,329,000,000 初级市场交易商得标 9,355,350,000 直接投标 12,808,000,000 直接投标得标 5,774,260,000 间接投标 16,537,000,000 间接投标得标 13,834,000,000 发行细节 发行日 2014/01/31 到期日 2021/01/31 CUSIP码 912828B58 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。