版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 02:09 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.190%，投标倍数为2.65

路透华盛顿1月30日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.190 中值 2.169 低值 2.100 价格/得标 价格 99.580282 高值得标比率 91.30% 投标倍数 2.65 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,056,200 总投标 76,710,446,200 竞争性投标得标 28,963,610,000 非竞争性投标得标 26,446,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 47,329,000,000 初级市场交易商得标 9,355,350,000 直接投标 12,808,000,000 直接投标得标 5,774,260,000 间接投标 16,537,000,000 间接投标得标 13,834,000,000 发行细节 发行日 2014/01/31 到期日 2021/01/31 CUSIP码 912828B58 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐