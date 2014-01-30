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市场报道 | 2014年 1月 30日 星期四 23:30 BJT

美国各类经济指标总览--2014/1/30

美国商务部周四公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.2%(预估为增长3.2%)，第三季为增长4.1%
。美国2013年GDP增长1.9%，2012年增长2.8%。美国第四季最终销售增长2.8%(预估为增3.9%)，第三季为成长2.5%。美
国第四季消费者支出增长3.3%，为2010年第四季来最大增幅，第三季增2.0%。美国第四季核心PCE物价指数增长1.1%(
预估为增长1.1%)，第三季为增长1.4%。 
    
    美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为34.8万人(预估为33.0万人)。美国一周续请失业金人数为299.1万人
(预估为302.0万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为33.3万人。      
                         
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  7.0  (11月)                      7.3  (10月修正值)
 非农业就业岗位(万)                     增加7.4  (12月)                 增加24.1  (11月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.1  (12月)                     +0.2  (11月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.3  (12月)                     持平  (11月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (12月)                     +0.2  (11月)
 实质所得(%)                               -0.5  (12月)                     +0.4  (11月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    +0.4  (12月)                     -0.1  (11月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    +0.3  (12月)                     +0.1  (11月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +3.2  (第四季初值)               +4.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                            +1.3  (第四季初值)               +2.0  (第三季终值)
 零售销售(%)                               +0.2  (12月)                     +0.4  (11月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差342.5  (11月)                逆差393.3  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.4  (第三季)                   +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                               +0.3  (12月)                     +1.0  (11月修正值)
 产能利用率(%)                             79.2  (12月)                     79.1  (11月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      34.8  (1月25日当周)              32.9  (1月18日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       盈余532  (12月)                赤字1,350  (11月)
 领先指标(%)                               +0.1  (12月)                     +1.0  (11月修正值)
 个人所得(%)                               +0.2  (11月)                     -0.1  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  持平  (11月)                     持平  (10月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                   增加123.2  (11月)                  增加179  (10月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (11月)                     +0.8  (10月修正值)
 建筑支出(%)                               +1.0  (11月)                      0.9  (10月修正值)
 消费者信心                                80.7  (1月)                      77.5  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                            99.9  (12月)                    110.7  (11月修正值)
 建筑许可(万户)                            99.1  (12月修正值)              101.7  (11月修正值)
 成屋销售(万户)                             478  (12月)                      482  (11月修正值)
 新屋销售(万户)                            41.4  (12月)                     44.5  (11月修正值)
 工厂订单(%)                               +1.8  (11月)                     -0.5  (10月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -4.3  (12月初值)                 +2.6  (11月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  53.0  (12月修正值)               54.1  (11月修正值)
 供应管理协会制造业指数                    56.5  (12月修正值)               57.0  (11月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.5  (11月)                     +1.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                               持平  (12月)                     -0.9  (11月修正值)
 出口物价(%)                               +0.4  (12月)                     +0.1  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                           -0.6  (第三季初值)               +0.5  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                           +1.9  (第三季初值)               +1.8  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字948.4  (第三季)              赤字966.1  (第二季)
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