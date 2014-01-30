美国各类经济指标总览--2014/1/30

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
美国商务部周四公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.2%(预估为增长3.2%)，第三季为增长4.1% 。美国2013年GDP增长1.9%，2012年增长2.8%。美国第四季最终销售增长2.8%(预估为增3.9%)，第三季为成长2.5%。美 国第四季消费者支出增长3.3%，为2010年第四季来最大增幅，第三季增2.0%。美国第四季核心PCE物价指数增长1.1%( 预估为增长1.1%)，第三季为增长1.4%。 美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为34.8万人(预估为33.0万人)。美国一周续请失业金人数为299.1万人 (预估为302.0万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为33.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加7.4 (12月) 增加24.1 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) -0.5 (12月) +0.4 (11月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) +0.1 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.2 (第四季初值) +4.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第四季初值) +2.0 (第三季终值) 零售销售(%) +0.2 (12月) +0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.5 (11月) 逆差393.3 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.3 (12月) +1.0 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.2 (12月) 79.1 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.8 (1月25日当周) 32.9 (1月18日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余532 (12月) 赤字1,350 (11月) 领先指标(%) +0.1 (12月) +1.0 (11月修正值) 个人所得(%) +0.2 (11月) -0.1 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) 持平 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (11月) 增加179 (10月修正值) 企业库存(%) +0.4 (11月) +0.8 (10月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (11月) 0.9 (10月修正值) 消费者信心 80.7 (1月) 77.5 (12月修正值) 房屋开工(万户) 99.9 (12月) 110.7 (11月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (12月修正值) 101.7 (11月修正值) 成屋销售(万户) 478 (12月) 482 (11月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (11月) -0.5 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.3 (12月初值) +2.6 (11月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.0 (12月修正值) 54.1 (11月修正值) 供应管理协会制造业指数 56.5 (12月修正值) 57.0 (11月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (11月) +1.3 (10月修正值) 进口物价(%) 持平 (12月) -0.9 (11月修正值) 出口物价(%) +0.4 (12月) +0.1 (11月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。