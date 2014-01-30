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货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 06:29 BJT

新西兰数据：12月贸易顺差为5.23亿新西兰元，预估为5.5亿新西兰元

路透1月31日 - 周五公布的官方数据显示，新西兰12月录得贸易顺差，因奶制品出口上升，且中国巩固其作物新西兰最大出口市场的地位。。

新西兰统计局公布，12月贸易顺差5.23亿新西兰元(4.29亿美元)，11月修正后贸易顺差为1.83亿美元。

截至12月的一年贸易逆差为2.6亿新西兰元。

路透调查的分析师此前预计，12月贸易顺差为5.5亿新西兰元，年度逆差为1.8亿新西兰元。

12月出口较前月增长6%，同比升16%。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　 12月 11月 　 上年12月

贸易收支 　　　顺差5.23 顺差1.83 顺差5.35

出口 47.6 44.8 41.0

进口 42.4 42.9 35.7

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至12月的一年 截至12月的一年 截至12年12月一年

贸易收支 逆差2.6 逆差2.5 逆差11.6

出口 480.9 474.3 460.6

进口 483.5 476.4 472.2

2月贸易数据将于2014年2月27日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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