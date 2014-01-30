新西兰数据：12月贸易顺差为5.23亿新西兰元，预估为5.5亿新西兰元

希腊金融：救助评估谈判重启，总理呼吁国际金主减免债务
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透1月31日 - 周五公布的官方数据显示，新西兰12月录得贸易顺差，因奶制品出口上升，且中国巩固其作物新西兰最大出口市场的地位。。
新西兰统计局公布，12月贸易顺差5.23亿新西兰元(4.29亿美元)，11月修正后贸易顺差为1.83亿美元。
截至12月的一年贸易逆差为2.6亿新西兰元。
路透调查的分析师此前预计，12月贸易顺差为5.5亿新西兰元，年度逆差为1.8亿新西兰元。
12月出口较前月增长6%，同比升16%。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 12月 11月 上年12月
贸易收支 顺差5.23 顺差1.83 顺差5.35
出口 47.6 44.8 41.0
进口 42.4 42.9 35.7
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至12月的一年 截至12月的一年 截至12年12月一年
贸易收支 逆差2.6 逆差2.5 逆差11.6
出口 480.9 474.3 460.6
进口 483.5 476.4 472.2
2月贸易数据将于2014年2月27日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40
路透上海4月26日 - 继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市周三早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。