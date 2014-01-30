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货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 05:12 BJT

美股盘后：谷歌公布业绩后股价由升转跌，下挫2.4%

路透纽约1月30日 - 谷歌 周四在盘后交易中股价由升转跌，下挫2.4%，之前该公司公布业绩。

谷歌公布第四季非GAAP每股盈利为12.01美元；GAAP每股盈利为9.90美元；合并营收为168.6亿美元，增长17%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第四季每股盈利为12.20美元，营收为167.5亿美元。(完)
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