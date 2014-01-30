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市场报道 | 2014年 1月 31日 星期五 05:36 BJT

美股盘后：亚马逊跌幅扩大至10%，此前公布业绩

路透纽约1月30日 - 亚马逊 周四在盘后交易中股价扩大跌幅，下挫10%，之前该公司公布业绩。
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