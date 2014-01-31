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货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 22:09 BJT

表格：美国12月个人所得较前月持平，个人支出增加0.4%

路透1月31日 - 美国商务部周五公布：

* 美国12月个人所得较前月持平(预估为增加0.2%)

* 美国12月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.2%)

* 美国12月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)

* 美国12月PCE物价指数较上年同期上升1.1%

* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.2%

* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%

以下为具体数据：

未经通胀调整：

12月 11月 10月 9月

个人所得 持平 0.2 -0.1 0.4

个人支出 0.4 0.6 0.1 0.3

储蓄率(%) 3.9 4.3 4.8 5.1

经通胀调整：

个人支出 0.2 0.6 0.1 0.2

耐用品 -1.4 2.1 0.8 -1.2

非耐用品 1.0 0.6 -0.2 1.1

服务 0.2 0.4 0.1 0.1

可支配收入 -0.2 0.1 -0.2 0.4

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

12月 11月 10月 9月

较前月变动：

PCE物价指数 0.2 持平 持平 0.1

核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 1.1 0.9 0.7 0.9

核心PCE物价指数 1.2 1.1 1.1 1.2

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)

(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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