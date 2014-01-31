表格：美国12月个人所得较前月持平，个人支出增加0.4%

标题新闻：瑞银集团因在2012年过晚披露战略调整消息，被瑞士证券交易所处以200万瑞郎罚款
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路透1月31日 - 美国商务部周五公布：
* 美国12月个人所得较前月持平(预估为增加0.2%)
* 美国12月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0.2%)
* 美国12月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)
* 美国12月PCE物价指数较上年同期上升1.1%
* 美国12月核心PCE物价指数较上年同期上升1.2%
* 美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%
以下为具体数据：
未经通胀调整：
12月 11月 10月 9月
个人所得 持平 0.2 -0.1 0.4
个人支出 0.4 0.6 0.1 0.3
储蓄率(%) 3.9 4.3 4.8 5.1
经通胀调整：
个人支出 0.2 0.6 0.1 0.2
耐用品 -1.4 2.1 0.8 -1.2
非耐用品 1.0 0.6 -0.2 1.1
服务 0.2 0.4 0.1 0.1
可支配收入 -0.2 0.1 -0.2 0.4
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
12月 11月 10月 9月
较前月变动：
PCE物价指数 0.2 持平 持平 0.1
核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 0.1
较上年同期变动：
PCE物价指数 1.1 0.9 0.7 0.9
核心PCE物价指数 1.2 1.1 1.1 1.2
个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)
(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透上海4月19日 - 香港电动汽车企业--正道集团周三在上海车展上展示三款电驱动概念乘用车。公司高层表示，这三款车型计划三年内实现量产，并将在今年内落实国内生产基地事宜。 正道集团首席执行官徐建国在参加上海车展间隙对记者表示，公司规划首期年产能达到30万辆，总规划年产能达到100万辆；计划在国内建立3-5个整车制造基地，代工、合作或独资建厂等模式都在考虑范围内。 “有关量产的准备工作，例如技术开发和供应商体系的建立都在进行中，今年内我们会落实生产基地。”他表示。 正道集团一直推动电动汽车及电池技术的研发，3月其与国内汽车零部件企业京威股份签署框架协议，双方将在香港组建合资公司推进新能源汽车的研发和生产事宜，总投资120亿元人民币。双方着手实施正道H600电动轿车及后续产品的量产事宜，拟在中国、北美及欧洲设置研发中心及生产基地。双方还在宁波建立动力电池合资公司。 上海车展上，除了上月在日内瓦车展上首发的H600电驱动轿车外，还推出两款电驱动SUV（多功能汽车）--五座SUV和七座SUV，这是正道集团的清洁能源车型系列首次集体亮相。 这三款新车均搭载微型涡轮发电机增程器
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