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债券 | 2014年 1月 31日 星期五 23:53 BJT

表格：欧元区1月HICP较上年同期增长0.7%，路透预估为升0.9%

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路透布鲁塞尔1月31日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，路透调查预估为升0.9%。12月为升0.8%。

以下为详细数据：

2013年1月 13年8月 9月 10月 11月 12月 14年1月

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.0 1.3 1.1 0.7 0.9 0.8p 0.7e

食品和烟草 194.1e 3.2 3.2 2.6 1.9 1.6 1.8p 1.7e

能源 110.1e 3.9 -0.3 -0.9 -1.7 -1.1 0.0p -1.2e

非能源工业品 273.1e 0.8 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3p 0.2e

服务业 422.7e 1.6 1.4 1.4 1.2 1.4 1.0p 1.1e

* e为初值，p为终值 (完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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