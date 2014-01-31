美国各类经济指标总览--2014/1/31

《汇市简讯》欧洲盘初：美元收复部分失地
* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
美国商务部公布，美国12月个人所得较前月持平(预估为增加0.2%)。美国12月个人支出较前月增加0.4%(预估为增加0. 2%)。美国12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.1%。美国12月核心PCE物价指数较前月 上升0.1%(预估为上升0.1%)，较上年同期上升1.2%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加7.4 (12月) 增加24.1 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) 持平 (11月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) -0.5 (12月) +0.4 (11月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.3 (12月) +0.1 (11月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.2 (第四季初值) +4.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第四季初值) +2.0 (第三季终值) 零售销售(%) +0.2 (12月) +0.4 (11月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.5 (11月) 逆差393.3 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.3 (12月) +1.0 (11月修正值) 产能利用率(%) 79.2 (12月) 79.1 (11月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.8 (1月25日当周) 32.9 (1月18日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余532 (12月) 赤字1,350 (11月) 领先指标(%) +0.1 (12月) +1.0 (11月修正值) 个人所得(%) 持平 (12月) +0.2 (11月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (12月) 持平 (11月) 消费者信贷(亿美元) 增加123.2 (11月) 增加179 (10月修正值) 企业库存(%) +0.4 (11月) +0.8 (10月修正值) 建筑支出(%) +1.0 (11月) 0.9 (10月修正值) 消费者信心 80.7 (1月) 77.5 (12月修正值) 房屋开工(万户) 99.9 (12月) 110.7 (11月修正值) 建筑许可(万户) 99.1 (12月修正值) 101.7 (11月修正值) 成屋销售(万户) 478 (12月) 482 (11月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) +1.8 (11月) -0.5 (10月) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.3 (12月初值) +2.6 (11月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.0 (12月修正值) 54.1 (11月修正值) 供应管理协会制造业指数 56.5 (12月修正值) 57.0 (11月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (11月) +1.3 (10月修正值) 进口物价(%) 持平 (12月) -0.9 (11月修正值) 出口物价(%) +0.4 (12月) +0.1 (11月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)
* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。
路透4月19日 - 亚币周三勉强录得涨幅，因英国首相特雷莎梅主张提前大选后，市场谨慎情绪浮现。特雷莎梅周二发布该声明后，英镑大涨至逾六个月高点。 外界普遍认为，特雷莎梅提议6月8日提前举行大选，意在巩固该党派在议会的多数优势，使其在与欧盟进行脱欧谈判时有更多支持。 英镑走强打压美元指数 ，使之周三在三周低点附近交投。 美国3月房屋开工下滑，表明第一季经济增幅大幅放缓，这也令美元进一步承压。这还强化了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息可能性很小的看法。 分析师表示，法国本周末将举行总统大选第一轮投票，加上朝鲜局势紧张，都抑制了亚币的涨幅。 “虽然我认为地缘政治风险最严重时期已经过去，但距离朝鲜半岛风险完全消除还有距离，”OANDA的资深交易员Stephen Innes说。 菲律宾披索 日内跌幅最大，兑美元 下跌0.16%，坡元兑美元 下跌0.11%至1.397。 印度卢比