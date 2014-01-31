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市场报道 | 2014年 2月 1日 星期六 02:58 BJT

表格：加拿大11月GDP较10月成长0.2%，符合预期

路透1月31日 - 加拿大统计局周五公布，该国经济在11月连续第五个月扩张，较10月成长0.2%，符合预期。

油气开采活动上升2.6%，公共事业增长2.1%，零售贸易攀升0.8%。制造业产出跌0.5%，且趸售(批发)贸易下跌，为五个月来首次，降幅为0.6%。 以下为详细数据，单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整)：

11月较前月(%) 10月(修正值) 10月(前值) 11月较上年同期(%)

所有行业 +0.2 +0.3 +0.3 +2.6

商品 +0.4 +0.4 +0.4 +2.3

服务 +0.2 +0.3 +0.3 +2.7 路透调查分析师预估11月GDP增长0.2%。(完)

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