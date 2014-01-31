标题新闻：加拿大统计局将12月就业岗位减少幅度下修至4.4万个，前值为4.59万，失业率仍为7.2%

《汇市简讯》欧洲盘初：美元收复部分失地
* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
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* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。
路透4月19日 - 亚币周三勉强录得涨幅，因英国首相特雷莎梅主张提前大选后，市场谨慎情绪浮现。特雷莎梅周二发布该声明后，英镑大涨至逾六个月高点。 外界普遍认为，特雷莎梅提议6月8日提前举行大选，意在巩固该党派在议会的多数优势，使其在与欧盟进行脱欧谈判时有更多支持。 英镑走强打压美元指数 ，使之周三在三周低点附近交投。 美国3月房屋开工下滑，表明第一季经济增幅大幅放缓，这也令美元进一步承压。这还强化了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息可能性很小的看法。 分析师表示，法国本周末将举行总统大选第一轮投票，加上朝鲜局势紧张，都抑制了亚币的涨幅。 “虽然我认为地缘政治风险最严重时期已经过去，但距离朝鲜半岛风险完全消除还有距离，”OANDA的资深交易员Stephen Innes说。 菲律宾披索 日内跌幅最大，兑美元 下跌0.16%，坡元兑美元 下跌0.11%至1.397。 印度卢比