中国房地产：1月百城住宅均价环比20连升，同环比涨幅均略缩小--中指院

* 1月中指院百城新建住宅均价环比20连升

* 同环比涨幅较上月均略有缩小

* 易居一手房288指数显示房价涨幅收窄之势持续

* 多数城市房价走势平稳

路透北京2月1日 - 受调控政策和季节性因素影响，中国房价涨势于今年1月继续趋缓。中国指数研究院公布数据显示，1月百城新建住宅均价环比连续20个月上升，但同环比涨幅较上月均略有缩小。

中指院报告称，1月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.63%，低于上月的0.70%；同比连续14个月上涨，涨幅比上月缩小0.41个百分点至11.10%，是2013年1月以来首次缩小。

中指院指出，当月全国100个城市住宅平均价格继续上涨，但同环比涨幅较上月均略有缩小，且各城市的最高涨跌幅也有所缩小，表明多数城市房价走势平稳。

与去年12月相比，1月环比价格上涨的城市数量较上月减少6个，其中涨幅在1%以上的有20个，较上月增加1个；环比价格下跌的城市数量较上月增加5个，其中跌幅在1%以上的有13个，较上月减少2个。

中指院分析称，2013年四季度多个城市调控政策密集收紧，促进当地市场降温，使得去年11-12月房价涨幅逐步放缓，今年1月房地产调控政策整体趋稳。在供需双方的共同作用下，多数城市供应量和成交量进入季节性低位，1月全国住宅均价涨幅略有收窄。

需求方面，市场环境和购房者预期仍延续去年四季度的态势，因春节假期到来，市场需求受到一定影响。开发商方面，受益于去年良好的销售业绩，当前资金状况良好，但受季节性淡季影响，推盘积极性不足。

数据显示，1月北京、上海等十大城市住宅均价环比上涨1.22%，涨幅较上月缩小0.09个百分点，同比平均价格上涨17.11%，连续第15个月上涨，涨幅较上月缩小0.45个百分点。北京环比上涨2.12%，涨幅居十大城市之首，部分原因为当地少数高价楼盘在年初入市。

另由易居推出的一手房价格288指数显示一手房交易价格涨幅收窄之势持续。该指数1月为1,093.9点，较上月上升5点，环比上涨0.45%，涨幅较上月缩小了0.06个百分点，同比上涨9.39%，环比和同比上涨增速连续三个月回落。

在其监控的288个主要城市中，共有193个城市一手房交易价格出现上涨，上涨城市数量较上月减少7个；95个城市指数环比出现不同程度下跌。

面对房价过快上涨压力，继北京、上海、广州、深圳四大一线城市陆续出台地方版政策加码楼市调控后，厦门、沈阳、武汉、南京等多个城市相继出台楼市新政，收紧调控。举措包括增加土地和商品房供应、提高外地购房者的社保缴存时限，提高二套房贷首付款比例，以及进一步加强税收管理等。

中国住房和城乡建设部最近部署2014年度重点工作时强调，保持调控政策的连续性和稳定性，执行好既有调控措施。更加注重分类指导，房价上涨压力大的城市要从严落实各项房地产市场调控政策和措施，增加住房用地和住房有效供应；库存较多的城市要注重消化存量，控制新开发总量。