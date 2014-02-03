中国数据：1月官方非制造业PMI续回落至53.4，连续第三个月回落

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 1月官方非制造业PMI降至53.4，比上月回落1.2个百分点
* 1月官方制造业PMI降至6个月低点
* 1月汇丰制造业PMI终值6个月首次跌破荣枯线至49.5
路透北京2月3日 - 中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会周一公布，2014年1月中国非制造业商务活动指数为53.4，比上月回落1.2个百分点。已是连续第三个月回落，显示需求回落，经济回升动能持续放缓，但整体运行态势仍保持着平稳。
其回落趋势也与稍早公布的官方与汇丰制造业PMI一致。中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至六个月低点，为50.5，连续16个月在荣枯线以上；汇丰中国1月制造业PMI终值降至49.5，为六个月来首次跌破荣枯线。
业务活动预期指数有所回落，除住宿业、餐饮业外其他行业均位于扩张区间，不难看出这与中国政府打击腐败严刹公款吃喝及控制会务经费等举措有关。
统计局公布的数据显示，业务活动预期指数有所回落。业务活动预期指数为58.1%，比上月回落0.6个百分点，但仍位于高位景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期总体持较为乐观的态度。分行业看，除住宿业、餐饮业外其他行业均位于扩张区间。
分行业看，服务业商务活动指数为51.5%，比上月回落 1.0个百分点，其中航空运输业、铁路运输业、零售业等行业商务活动指数位于60%以上的高景气区间，企业业务总量快速增长。
住宿业、租赁及商务服务业、邮政业、居民服务及修理业、水上运输业、房地产业、生态保护环境治理及公共设施管理业、批发业等行业商务活动指数低于临界点，企业业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为61.0%，比上月回落1.6个百分点，继续保持在60%以上的景气高位。
新订单指数微幅回落。新订单指数为50.9%，比上月微落 0.1个百分点，继续位于临界点以上。分行业看，服务业新订单指数为49.6%，比上月下降0.1个百分点，连续2个月低于临界点。
中间投入价格指数高位回落。中间投入价格指数为54.5%，比上月回落2.4个百分点，表明企业生产经营成本继续上涨，但增幅有所收窄。
收费价格指数接近临界点。收费价格指数为50.1%，比上月回落1.9个百分点，接近临界点，表明非制造业企业的销售或收费价格总体水平与上月相比变化不大。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
14年/1月 13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 非制造业PMI 53.4 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。