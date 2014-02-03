中国经济：续加大违法违纪问题揭示力度，紧盯财政资金管理等环节--审计署

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京2月3日 - 中国审计署日前要求进一步加大对违法违纪问题揭示力度，紧紧盯住财政资金管理、公共工程建设、银行贷款发放、土地和矿产资源出让转让、国有资产处置和国有企业投资经营等重点环节。
新华社周日报导称，审计发现当前在一些重点环节极易滋生腐败现象，重大违法违纪案件易发多发。如在银行贷款发放环节，一些金融机构内部人员和财经主管部门人员利用金融资源分配权力设租寻租；在国有资产处置和国有企业投资经营方面，企业下属单位违法违纪问题比较严重，其主要负责人频频涉案，作案手法更加隐蔽。
“各级审计机关应发挥好反腐败‘尖兵’‘利剑’作用，严肃揭露和查处滥用职权、贪污受贿、骗取侵占、奢侈浪费、毁损资源、破坏环境、损害群众利益等问题，不放过任何疑点；对审计中发现的违法违纪问题，无论涉及谁，绝不回避、不退缩、不手软，坚决查深查透查实。”审计署称。
2013年1到11月，全国审计机关移送违法违纪案件线索1,400多件，并协助纪检监察及司法机关查处了一批重特大腐败案件。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。