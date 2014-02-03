中国能源：煤炭资源总量达5.9万亿吨,圈定预测区2,880个

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京2月3日 - 日前通过评审的国土资源部重大项目《全国煤炭资源潜力评价》显示，中国煤炭资源总量5.9万亿吨，圈定预测区2,880个，面积近45万平方千米，预测资源量3.88万亿吨。
新华社周一报导，全国共圈定预测区总面积42.84万平方千米。综合预测评价结果，全国2,000米以内煤炭资源总量5.9万亿吨，其中探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。
该项目由中国煤炭地质总局负责，作为国土资源部《全国矿产资源潜力评价》计划项目之一，这一项目实施时间为2006年至2013年，历时8年。项目提出了中国煤炭资源区划方案，研制了煤炭资源多目标综合评价法。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。