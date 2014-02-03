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亚洲 | 2014年 2月 3日 星期一 11:36 BJT

中国能源：煤炭资源总量达5.9万亿吨,圈定预测区2,880个

路透北京2月3日 - 日前通过评审的国土资源部重大项目《全国煤炭资源潜力评价》显示，中国煤炭资源总量5.9万亿吨，圈定预测区2,880个，面积近45万平方千米，预测资源量3.88万亿吨。

新华社周一报导，全国共圈定预测区总面积42.84万平方千米。综合预测评价结果，全国2,000米以内煤炭资源总量5.9万亿吨，其中探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。

该项目由中国煤炭地质总局负责，作为国土资源部《全国矿产资源潜力评价》计划项目之一，这一项目实施时间为2006年至2013年，历时8年。项目提出了中国煤炭资源区划方案，研制了煤炭资源多目标综合评价法。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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