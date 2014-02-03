欧元区数据：1月制造业PMI录得2011年中来最高，法国仍落后

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月3日 - 周一的一份调查显示，欧元区制造业1月创下2011年中期以来最快的增长步伐，因新订单涌入，促使制造业两年内首次招聘新员工。
增长是受德国大幅加速和欧元区二线国家重现生机引领，但欧元区第二大经济体法国继续下滑，仍对欧元区构成拖累。
欧元区Markit制造业1月采购经理人指数(PMI)终值升至54.0，初值为53.9，轻松超过12月的52.7，1月数据为2011年5月来最高。
数据高于50显示制造业活动成长。
德国PMI跳升至32个月高位，尽管法国数据升至23个月高位，但仍低于50分水岭。
欧元区新订单增速为近三年最快，制造业增聘人手满足需求。就业分项指数由49.9升至51.0，高于50.7的初值，且为两年来首次高于50。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。