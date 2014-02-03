美国数据：ISM-1月制造业指数为51.3，为八个月低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约2月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。
美国供应管理协会(ISM)表示，1月制造业指数下降至51.3，为2013年5月来最低，预估为56.0；12月经修正后为56.5。
自美国ISM-11月制造业指数触及57的2011年4月来最高后，该指数在12月和1月连跌两个月，表明去年下半年的经济动能可能失去部份力道。
在ISM报告亮红灯的是具前瞻性的新订单分项指数下降至51.2，12月为64.4。1月新订单分项指数下跌13.2点，为1980年12月来最大月度跌幅。
美国ISM-1月制造业就业，生产和库存分项指数全部低于12月。美国ISM-1月制造业就业分项指数为52.3，此为6月来最低，且远低于12月触及55.8的18个月高位。
不过，物价分项指数急升至60.5，此为去年2月来最高，12月为53.5。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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