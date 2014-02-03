美国数据：ISM-1月制造业指数为51.3，为八个月低位

路透纽约2月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，1月制造业增速大幅放缓，新订单指数降幅为33年来最大，令制造业指数跌至八个月低位。

美国供应管理协会(ISM)表示，1月制造业指数下降至51.3，为2013年5月来最低，预估为56.0；12月经修正后为56.5。

自美国ISM-11月制造业指数触及57的2011年4月来最高后，该指数在12月和1月连跌两个月，表明去年下半年的经济动能可能失去部份力道。

在ISM报告亮红灯的是具前瞻性的新订单分项指数下降至51.2，12月为64.4。1月新订单分项指数下跌13.2点，为1980年12月来最大月度跌幅。

美国ISM-1月制造业就业，生产和库存分项指数全部低于12月。美国ISM-1月制造业就业分项指数为52.3，此为6月来最低，且远低于12月触及55.8的18个月高位。

不过，物价分项指数急升至60.5，此为去年2月来最高，12月为53.5。(完)

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