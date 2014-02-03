表格：美国12月建筑支出上升0.1%，预估为增长0.2%--商务部

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透2月3日 - 美国商务部周一公布，美国12月建筑支出上升0.1%，至9,305亿美元，预估为增长0.2%。11月经修正后为增长0.8%，前值为增长1.0%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 12月 11月 13年12月/12年12月 整体支出 0.1 0.8 5.3 民间支出 1.0 1.7 8.0 公共支出 -2.3 -1.4 -0.7 年率(单位为10亿美元):
12月 11月 12年12月 整体支出 930.5 929.9 883.6 民间支出 663.9 657.1 615.0 公共支出 266.6 272.8 268.5
前次公布的变动(%):
11月 10月 整体支出 1.0 0.9 民间支出 2.2 持平 公共支出 -1.8 3.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。