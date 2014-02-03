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货币新闻 | 2014年 2月 3日 星期一 23:09 BJT

表格：美国12月建筑支出上升0.1%，预估为增长0.2%--商务部

路透2月3日 - 美国商务部周一公布，美国12月建筑支出上升0.1%，至9,305亿美元，预估为增长0.2%。11月经修正后为增长0.8%，前值为增长1.0%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　12月 11月 13年12月/12年12月 整体支出 　 0.1 0.8 5.3 民间支出 　 1.0 1.7 8.0 公共支出 　 -2.3 -1.4 -0.7 年率(单位为10亿美元):

12月 11月 12年12月 整体支出 930.5 929.9 883.6 民间支出 663.9 657.1 615.0 公共支出 266.6 272.8 268.5

前次公布的变动(%):

11月 10月 整体支出 1.0 0.9 民间支出 2.2 持平 公共支出 -1.8 3.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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