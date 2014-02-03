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债券 | 2014年 2月 4日 星期二 00:39 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.04%，投标倍数为3.93

路透华盛顿2月3日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.040 中值 0.030 低值 0.020 投资 0.041 价格 99.989889 高值得标比率 25.27% 投标倍数 3.93 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,311,100 总投标 109,981,086,100 竞争性投标得标 27,368,625,000 非竞争性投标得标 431,686,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/06 到期日 2014/05/08 CUSIP码 912796CK3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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