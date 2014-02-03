表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.04%，投标倍数为3.93

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步

路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)