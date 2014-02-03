表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.060%，投标倍数为4.76

路透华盛顿2月3日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.060 中值 0.050 低值 0.040 投资 0.061 价格 99.969667 高值得标比率 82.97% 投标倍数 4.76 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 20,000,091,900 总投标 95,165,706,900 竞争性投标得标 18,974,259,000 非竞争性投标得标 449,832,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/02/06 到期日 2014/08/07 CUSIP码 912796DL0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)