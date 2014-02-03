美国股市：道琼工业指数收跌2.08%，Nasdaq指数大跌2.61%

路透纽约2月3日 - 美国股市周一大幅收低，标普500指数录得6月来最大单日跌幅，因全球最大经济体美国的制造业数据弱于预期，为投资人撤出较高风险资产提供最新的理由。

道指收在200日移动均线下方，为2012年12月来首次。Nasdaq指数收在4,000点以下，为去年12月来首见。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌326.05点，或2.08%，至15,372.80点；标准普尔500指数 收低40.70点，或2.28%，至1,741.89点；Nasdaq指数 下滑106.919点，或2.61%，至3,996.958点。(完)